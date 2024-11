'Evime döndüm' diyen Şirin Payzın bakın nerede ortaya çıktı

Gazeteci Şirin Pavzın, t24'te geri gelmesini "Evime döndüm" diyerek yorumlamıştı. Şirin Pavzın, ABD'de Mehmet Yılmaz'la birlikte seçimleri değerlendirdi.

Pavzın, "Merhaba T24 seyircileri New York'ta görüyorsunuz eski adıyla Dünya Ticaret Merkezi yeni adıyla One World Eee ve New York'tan yayın yapıyoruz" diyerek şunları aktardı:

"Tahmin edebileceğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin belki de en tarihi seçimlerinden bir tanesini izlemek için buradayız. Mehmet Yılmaz'la birlikte sizlere buradaki gelişmeleri aktaracağız.

Yarın tabi en önemli merkezlerden bir tanesi Washington olacak. Oranın da nabzını tutacağız ama genel olarak baktığımızda öyle Türkiye'de alışık olduğumuz gibi seçim coşkusunu en azından New York'ta göremiyorsunuz.

Belki küçük kasabalarda kentlerde yerleşim birimlerinde daha fazla. Görebilirsiniz ya da seçimi seçim yaşandığına dair işaretler görebilirsiniz ama New York'ta müthiş bir seçim atmosferi var.

Trump'ın belki etrafında biraz ama onun dışında çok fazla görmüyorsunuz sanki.

Amerikalılar bu seçime ilgi göstermiyorlarmış gibi görünmekle birlikte aslında sayılara baktığımız zaman belki de Amerikan halkının en fazla ilgi gösterdiği seçim olma özelliğini taşıyacak beklenenin çok üstünde oy kullanıldığı oylar yarın sandıklar açılacak ve yarın esas oylama yapılacak"