Evin altında 130 metrelik gizli tünel bulundu! Bir ucu başka diğer ucu başka ülkede...

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi, Kırgızistan-Özbekistan sınırında yasa dışı göç ve yük taşımacılığını tespit etmeye yönelik operasyon yapıldığını duyurdu.

Operasyon sonucunda, Kırgızistan’ın Calal-Abad bölgesine bağlı Suzak ilçesinde bulunan Bek-Abad köyündeki bir evde iki ülkeyi birbirine bağlayan gizli bir tünel bulundu.

"DERİNLİĞİ 15 METRE, UZUNLUĞU İSE 130 METRE"

Açıklamada, “Tünelin derinliği 15 metre, uzunluğu ise 130 metre. Tünelin Kırgızistan devlet sınırına kadar olan bölümü 50 metre, yüksekliği ise 1 metre 70 santimetre olarak tespit edildi. Yasa dışı göç ve yük taşımacılığı kanalını organize eden 38 yaşındaki E.A. isimli ev sahibi gözaltına alındı” denildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olayla bağlantısı olan ve söz konusu tüneli kullanarak sınırdan yasa dışı geçiş yapan şahıslar ve yasa dışı şekilde geçirilen malların tespit edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

GİZLİ TÜNELLER TESPİT EDİLİYOR

Ülkenin; Calal-Abad, Oş ve Batken bölgeleri Özbekistan ile ortak sınırı paylaşırken, iki ülke köylerinin birbirine çok yakın olduğu sınır hatlarında zaman zaman gizli tüneller tespit ediliyor.



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