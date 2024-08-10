Evin çatısı alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Evin çatısı alev alev yandı

Beykoz'da bir evin çatısında çıkan yangın kısa sürede büyünce yangın ekipleri hemen kontrol altına aldı.

Yangın, geçtiğimiz gün İstanbul Beykoz İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi'nde saat 15.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alev topuna dönen ev kontrol altına alındı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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