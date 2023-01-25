Evin köpeğini yemek için götürdü. Bahçeye atladığı gibi kaptı

Oda TV'de yer alan habere göre, bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri şoke etti.



Görüntülerde bir leoparın, bir evin çitlerini aşarak evi koruyan köpeği kaparak kaçtığı görüldü.



Talihsiz köpek, leopar karşısında bahçede kaçacak yer bulamadı.



Ağzıyla köpeği yakalayan leopar evin çitlerinden atlayarak gözden kayboldu.



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