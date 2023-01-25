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  • Evin köpeğini yemek için götürdü. Bahçeye atladığı gibi kaptı

Evin köpeğini yemek için götürdü. Bahçeye atladığı gibi kaptı

Şehirde başıboş dolaşan bir leopar, bir evin bahçesine girdi. Evi korumak için bahçede duran köpeği gören leopar, köpeği yakalayarak geldiği gibi kaçtı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 10:53
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Evin köpeği yenmek için böyle götürüldü

Evin köpeğini yemek için götürdü. Bahçeye atladığı gibi kaptı
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Oda TV'de yer alan habere göre, bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri şoke etti.

Görüntülerde bir leoparın, bir evin çitlerini aşarak evi koruyan köpeği kaparak kaçtığı görüldü.

Talihsiz köpek, leopar karşısında bahçede kaçacak yer bulamadı.

Ağzıyla köpeği yakalayan leopar evin çitlerinden atlayarak gözden kayboldu.
 

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