Evinde 320 litre sahte içki çıktı

Tekirdağ'da, Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda bir evde 320 litre sahte içki bulundu ve bu operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, sahte içki üretim ve satışının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor.

Ergene ilçesindeki bir eve yapılan operasyonda, 320 litre sahte içki ve alkol üretiminde kullanılan damıtma sistemine el konuldu.

Ev sahibi F.M. ise jandarma tarafından gözaltına alınarak işlemlerine başlanmış durumda.