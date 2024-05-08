Evinde 320 litre sahte içki çıktı

Kaynak: AA
Evinde 320 litre sahte içki çıktı
Tekirdağ Ergene'de bir evde 320 litre sahte içki ile yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi. Evin sahibi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da, Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda bir evde 320 litre sahte içki bulundu ve bu operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, sahte içki üretim ve satışının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor.

Ergene ilçesindeki bir eve yapılan operasyonda, 320 litre sahte içki ve alkol üretiminde kullanılan damıtma sistemine el konuldu.

Ev sahibi F.M. ise jandarma tarafından gözaltına alınarak işlemlerine başlanmış durumda.

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