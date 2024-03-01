Evinde baygın halde bulunan 8 aylık hamile kadın öldü

Kaynak: İHA
Evinde baygın halde bulunan 8 aylık hamile kadın öldü
Kocaeli Gebze’de eşi tarafından evde baygın halde bulunan 8 aylık hamile kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Furkan Y., 8 aylık hamile eşi Yaren Y.'yi evinde baygın halde buldu.

Eşinin ayılmaması ve tepki vermemesi üzerine Furkan Y., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Adrese sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yaren Y., hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 21 yaşındaki kadın ve 8 aylık bebeği yaşamını yitirdi.

Furkan Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yaren Y.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak

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