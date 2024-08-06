Evinde esrar yetiştirirken yakalandı 'Esrar çok pahalı kendim kullanmak için yetiştirdim' dedi

Adana’nın Çukurova ilçesinde bir apartman dairesinde kenevir yetiştirildiği bilgisini alan polis ekipleri operasyon düzenledi. Polis ekipleri operasyon düzenlediği evde 3 ayrı çadır içinde sera kurulduğunu tespit etti. Apartman dairesinde 55 kök Hint keneviri, 3 kilo 800 gram esrar, 6 şişe sıvı gübre ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda cihaz ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan Ceyhun K. emniyette verdiği ifadede kenevirleri kendisi için yetiştirdiğini savundu. Şüpheli ifadesinde "Esrar piyasada çok pahalı. Kenevirleri kendime kullanmak için ektim" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceyhun K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.