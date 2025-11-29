Türkiye’de bulunan yaklaşık 26 milyon hanenin büyük çoğunluğunda temizlik, çocuk veya yaşlı bakımı için günlük işçi çalıştırılıyor. Ancak bu çalışanların neredeyse hiçbirine sigorta yapılmıyor. Ancak sigortasız çalıştırılan işçinin yaşayacağı bir kazada tüm sorumluluk ev sahibine ait.

Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki yazısında ev sahiplerine uyarılar yaptı. Karakaş, iş kazası olması durumunda SGK’nın tedavi ve tüm diğer masrafları ev sahibinden istediğinin altını çizerek, birçok kişinin evini hatta arabasını satmak zorunda kalabileceğini vurguladı.

Karakaş’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Ev hizmetlerinde çalışan kişinin SGK’sı yapılmazsa sadece idari para cezası ödemezsiniz.

İş kazası olursa (örneğin cam silerken pencereden düşüp ölürse veya sakat kalırsa) SGK bütün masrafı size fatura eder:

Ölen kişinin eşine, çocuklarına, anne-babasına bağlanacak maaşı peşin sermaye değeriyle ödersiniz

Tedavi masraflarını cebinizden karşılarsınız

Bu fatura evinizin değerini bile aşabilir! Hatta arabanızdan bile olabilirsiniz!..

Ayni ile vaki bir misal:

Sigortasız çalışan kadın evde cam silerken pencereden düşüp hayatını kaybederse SGK bunu iş kazası sayar. Eşine ve çocuklarına bağlanacak aylıkların bugünkü değeri milyonlarca lirayı bulabilir. Bu para ev işçisini çalıştıran doğrudan ev sahibinden tahsil edilir!

Oysa SGK yaptırmak formalitesiz ve çok basit. Çünkü SGK’nın “KOLAY İŞVERENLİK UYGULAMASI” var.

Sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılır

Günlük prim: Sadece 17,34 TL

Ayda 9 gün çalıştırıyorsanız toplam maliyet: 156,06 TL

Her ay belge, muhasebeci maliyeti ve formalite yok!

Tek yapmanız gereken: www.turkiye.gov.tr → e-Hizmetler → “Ev Hizmetleri” bölümünden 1 dakikada bildirim yapmak

Bir kere yapın, sonraki aylarda tekrar bildirim gerekmez

Evinizde ayda 10 gün ve daha fazla çalışıyorsa:

Tüm SGK sigorta kolları yapılır (emeklilik + GSS + İş Kazası-Meslek Hastalığı işsizlik…)

10 gün için prim: 3.272,36TL

Tam ay için prim: 9.817,08 TL

Hâlâ formalite-muhasebe yok.”