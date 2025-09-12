Evinde ölü bulundu: Başı kanlar içinde! Yakınları ulaşamamıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Avcılar’da yalnız yaşayan Ünal Uyumaz (50), evinde cansız halde bulundu. Uyumaz’ın kesin ölüm sebebinin saptanması için naaşı Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Denizköşkler Mahallesi Zafer Caddesi Ersoy Sokak’ta tek başına ikamet ettiği belirtilen Ünal Uyumaz’a, yakınları günlerdir erişemiyordu. Mahalle sakinlerinden bir arkadaşı, Uyumaz’ı endişe ederek evine uğradı.

Kapının açılmaması üzerine komşulara haber uçurdu. Komşuların da temas kuramaması sonucu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Saha ekibi polis ve itfaiye, kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık personeli, yerde hareketsiz yatan ve başından kan sızan Ünal Uyumaz’ın öldüğünü ettiğini tespit etti.

Nöbetçi savcının emriyle cenaze, ölüm sebebinin netleştirilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

