Evinde ölü bulundu: Başı kanlar içinde! Yakınları ulaşamamıştı

Denizköşkler Mahallesi Zafer Caddesi Ersoy Sokak’ta tek başına ikamet ettiği belirtilen Ünal Uyumaz’a, yakınları günlerdir erişemiyordu. Mahalle sakinlerinden bir arkadaşı, Uyumaz’ı endişe ederek evine uğradı.

Kapının açılmaması üzerine komşulara haber uçurdu. Komşuların da temas kuramaması sonucu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Saha ekibi polis ve itfaiye, kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık personeli, yerde hareketsiz yatan ve başından kan sızan Ünal Uyumaz’ın öldüğünü ettiğini tespit etti.

Nöbetçi savcının emriyle cenaze, ölüm sebebinin netleştirilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.