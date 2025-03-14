Evinde ölü bulunmuştu! Sosyetik ismin ardında bıraktığı mektup ortaya çıktı

Sabah'ta yer alan habere göre, Beyin kanaması geçirerek yaşamını yitiren Beyhan Benardete’nin ölmeden önce arkasında bıraktığı bir mektup ortaya çıktı.

TÖRENE İŞ, SANAT VE SPOR DÜNYASINDAN İSİMLER KATILDI

Cenazesi İstanbul’a getirilen Benardete için İstanbul’da cenaze töreni gerçekleştirildi. Bebek Camii’nde düzenlenen cenaze törenine ünlü golf oyuncusunun ailesi, yakınları, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, İş adamı Ali Ağaoğlu, iş, sanat ve spor dünyasından isimlerin yanı sıra çok sayıda seveni katıldı.

Cenaze töreninde Benardete’nin tabunun yanına golf sopası, golf topu ve eldiveni konulması dikkat çekti. Benardete’nin cenazesi Bebek Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Silivrikapı Mezarlığına defnedildi.

ARDINDA MEKTUP BIRAKMIŞ

Sosyetik isimin, ilk eşi Monik Benardete'den olan kızları Aylin Saruhan ve Rezzan Benardete'ye bir mektup bıraktığı onlardan af dileyip helallik istediği ortaya çıktı. Benardete ve üvey kızları arasında ne geçtiği ise bilinmiyor.