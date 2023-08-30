Evinde otururken maganda kurşunuyla başından vuruldu

Diyarbakır'da, evinde otururken, sokaktan geçen otomobilden rastgele edilen ateşle ağır yaralanan Sultan O.'nun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışıyor.

KAYNAK: DHA
Evinde otururken maganda kurşunuyla başından vuruldu

Olay, dün gece, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilden rastgele ateş edildi. Bu sırada müstakil evlerinde oturan Sultan O.'nun başına, kapının penceresini delip giren 2 kurşundan 1'i isabet etti.

2b43a6a3bff227873f04ba25607d1aea.jpgSultan O. çığlıkla annesinin bulunduğu odaya geçip, başının yandığını söyledi. Kanlar içindeki kızının başını kontrol eden anne, saçları eline gelince dışarı çıkıp komşulardan yardım istedi. Sultan O. taksiyle Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KAFASINDA 5 SANTİMETRELİK YARA OLUŞTU

Tedaviye alınan Sultan O.'ya isabet eden kurşunun kafa derisini kaldırıp, 5 santimetrelik yara oluşturduğu belirlendi.

2a83c3f12bcfdb2407e6ccfa54af5cd2.jpgSağlık durumu iyi olan Sultan O.'nun, çekilecek MR'ının ardından ameliyata alınıp alınmayacağı kararlaştırılacak.

51824d35c6edee0d8da60746f6a6cd4c.jpgOlayla ilgili soruşturma sürerken, polis bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Tabancanın ateşlendiği otomobil ve içindeki şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

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