Evine 100 metre kala öldü

Kaynak: İHA
Evine 100 metre kala öldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evine 100 metre kala karşı caddeye geçmeye çalışan 3 çocuk babası Yunus Kamber'e bir araç çarptı. Kamber feci şekilde can verdi. Polis kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.

Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde işten çıkıp evine gitmek için yola çıkan Yunus Kamber'e (49), yolun karşısına geçtiği sırada Yavuz M. yönetimindeki 34 FU 4746 plakalı otomobil çarptı.

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Kazanın ardından sürücü ve yanındaki kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Kamber'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobilin çarpması sonucu Yunus Kamber'in metrelerce havaya fırladığı ve defalarca yerde yuvarlandığı görüldü. Olay yerinde düşen araç plakası sayesinde şüphelinin kimliği belirlendi.

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Tuzla'da bir tersanede bot yapımında çalışan 3 çocuk babası Yunus Kamber'in, evine 100 metre kala hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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