Evine balkondan girmek isterken korkuluk demirlerinin üstüne düştü

Mersin’de anahtarını kaybeden Oktay Kuş evine balkondan girmek için tırmanırken dengesini kaybedip bahçe duvarının demir korkuluklarının üzerine düştü

KAYNAK: DHA
Evine balkondan girmek isterken korkuluk demirlerinin üstüne düştü

Gece geç saatlerde eve gelen Oktay Kuş, anahtarını kaybedince kapıyı açamadı. Kuş, bunun üzerine evine balkondan girmek için tırmanırken dengesini kaybedip bahçe duvarının demir korkuluklarının üzerine düştü.

Karnına demir saplanan Oktay Kuş’un yardım çığlıklarına çevredekiler koştu. İhbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Kuş’un karnına saplanan korkuluk demirlerini blok olarak kesti. Oktay Kuş, karnına saplı demirle Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kuş’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirdi.

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