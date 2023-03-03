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Evine gidip tartıştığı doktorun aracını kurşunladı

Kocaeli’de bir şahıs, aralarında husumet bulunan doktorun evine gidince ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın neticesinde şahıs, doktorun aracına birkaç el ateş ederek bölgeden uzaklaştı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 02:24
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Evine gidip tartıştığı doktorun aracını kurşunladı

Evine gidip tartıştığı doktorun aracını kurşunladı
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Olay, Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi Betül Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, alacak verecek meselesi üzerine husumetlisi olan A.C.’nin evine gitti. Evde ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma neticesinde evden ayrılan şahıs, A.C.’nin park halindeki aracına birkaç el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ateş açılan araçta incelemelerde bulundu. Aracın sol arka camının kırık olduğu ve maddi hasar meydana geldiği görüldü.

Öte yandan A.C.’nin özel bir hastanede kadın doğum uzmanı operatör doktor olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor. (İHA)

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