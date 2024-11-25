Evine silahlı saldırı düzenlediler: 500 bin dolar haraç istediler

Olay, 4 Kasım saat 02.30 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen H.B., arkadaşı M.D.'nin kullandığı motosikletle, oto galerici M.D.'nin evinin bulunduğu sokağa gitti.

H.B., belinden çıkardığı tabancayla M.D.'nin evine ve sokakta park halindeki otomobiline 7 el ateş etti. Şüpheliler saldırının ardından kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler silahlı saldırıdan sonra telefonla aradığı M. D.'den, iddiaya göre, 500 bin dolar haraç istedi. Bunun üzerine M.D., polise ihbarda bulundu.

SAKLANDIKLARI DAİREDE 5 RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU

Olayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin saklandığı Çukurova ilçesindeki apartman dairesini tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.B. ve M.D. ile saklanmalarına yardım ettikleri belirtilen E.Y. ve Ş.G.'yi yakaladı. Evde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 39 mermi, 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.

"BORCU VARDI"

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerden H.B., ifadesinde, "Bize borcu vardı. Bu nedenle aramızda husumet vardı. Gözdağı vermek için ateş ettim" dedi. Diğer şüpheliler ise olayla ilgilerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., M.D., Enes Y. ve Şehmus G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.