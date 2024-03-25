Evine yaptığı balkon çöktü. 1 ölü

Kaynak: Haber Merkezi
Evine yaptığı balkon çöktü. 1 ölü
Samsun Terme’de evine yeni yaptığı balkonun çökmesi sonucu beton altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Ali Yazan Samsun / Terme - Yeniçağ

Olay, dün saat 15:30 da Samsun’un Terme ilçesi Bazlamaç Mahallesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, evine yeni balkon yapan Ahmet Dişikara, inşaat iskelesini sökerken kalıbın patlaması sonucu beton altında kaldı. Olayın 112 Acil Servisi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

whatsapp-image-2024-03-25-at-19-50-15.jpegAFAD ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının ardından Dişikara sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Dişikara’nın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son Haberler
TFF Ali Koçu dinledi Spor
TFF Ali Koçu dinledi
Çamaşır hırsızlığı pahalıya patladı: Köpeğini üzerine saldı Video
Çamaşır hırsızlığı pahalıya patladı: Köpeğini üzerine saldı
Akşener bir kez daha emekliler için Erdoğan'a seslendi. 'En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceksin' Gündem
Akşener bir kez daha emekliler için Erdoğan'a seslendi. 'En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceksin'
İstanbul'da taksiciye hız yapmıyor diye sinirlendi: 'Beni dövüyor' Video
İstanbul'da taksiciye hız yapmıyor diye sinirlendi: 'Beni dövüyor'
Cezaevinden izinli çıktı. Annesi ve kız kardeşini öldürdükten sonra camide intihar etti Gündem
Cezaevinden izinli çıktı. Annesi ve kız kardeşini öldürdükten sonra camide intihar etti
Merih Demiral tek bir şey istedi Spor
Merih Demiral tek bir şey istedi