Evine yaptığı balkon çöktü. 1 ölü

Ali Yazan Samsun / Terme - Yeniçağ
Olay, dün saat 15:30 da Samsun’un Terme ilçesi Bazlamaç Mahallesi’nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, evine yeni balkon yapan Ahmet Dişikara, inşaat iskelesini sökerken kalıbın patlaması sonucu beton altında kaldı. Olayın 112 Acil Servisi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının ardından Dişikara sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Dişikara’nın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.