Evini arsasını sattı parayı bu işe yatırdı

Gaziantep'te 43 yıldır antikacılık yapan ve babasının da antikacı olduğunu aktaran 56 yaşındaki Hanifi Özaslan, 13 yaşından bu yana antika eşya aldıklarını ve zamanla bu antikaların kendisinde tarifsiz bir tutku oluşturduğunu ifade etti.

43 yıldır antika eşya satın aldığını söyleyen Özaslan, antika alabilmek için köydeki evini tereddütsüz sattığını, bunun için de pişman olmadığını söyleyerek, gerekçesini “Yeni birikimler elde etmek için risk alınmalı” diye açıkladı.

Antikacılık bağımlısı olduğunu belirten Özaslan, “20 yıldır Gaziantep'te antikacılıkla uğraşıyoruz. Ondan önce babamla beraber Nizip ilçesinde bu işi yapıyorduk. O zamanlar 13 yaşındaydım. Antikacılık baba mesleğimdir. Köy, kasaba, şehir şehir gezerek eski eşyaları alırdık. Zamanla bu eski eşyalar bende bir bağımlılık oluşturdu. Buradan merakım başladı. Kayda değer eşyaları alıyoruz ve bunları meraklılarına satıyoruz” dedi.

Tüm malı mülkünü satıp antikalara harcadığını anlatan Özaslan, “Bu bende bir hastalık haline geldi. Gün geldi ekmek paramı bile bir antika parçasına verdim. Köydeki evimi, arsamı satarak antika eşya aldım. Emekli maaşımı halende antika eşyalara yatırıyorum. Bu bende bir sevdadır. Bir hastalık haline geldi. Bu işten parada kazandım. 13 yaşımda bu işe başladım, şu an 56 yaşındayım. 43 yılım antika işiyle geçti” diyerek hikayesini paylaştı.