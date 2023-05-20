Evini ateşe verip kaçtı

Tuzla'da, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi evini ateşe verdikten sonra kaçtı.

Evini ateşe verip kaçtı

AA’nın haberine göre, Mimar Sinan Mahallesi Ilgaz Sokak'ta 4 katlı binanın 3. katında babasıyla birlikte oturan ve madde bağımlısı olduğu belirtilen Mehmet K, henüz belirlenemeyen nedenle evini ateşe verdi.

Mehmet K, olayın ardından kaçarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binanın 4. katında mahsur kalan kişiyi kurtardı.

Olayda dumandan etkilenen bir kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Bu sırada, bina sakinleri ile yanan evin sahibinin yakınları arasında yaşanan kısa süreli arbedeye polis müdahale etti.

Polis ekipleri, şüpheli Mehmet K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Baba Mehmet Ali K, burada yaptığı açıklamada, madde bağımlısı olan oğlunu birkaç kez polise şikayet ettiğini anlatarak, bugün de evi ateşe veren oğlunun daha sonra kaçtığını söyledi.

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