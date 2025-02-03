Evini basıp pompalı tüfekle öldürdü

Kaynak: DHA
Evini basıp pompalı tüfekle öldürdü

Çanakkale'de 30 yaşındaki Muhammet A. evine gelen 27 yaşındaki K.Ü tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Manisa'da polis ekipleri şüphe üzerine plakasız aracı durdurunca gerçek ortaya çıktı. Durdurulan otomobilde suç aleti tüfekle yakalandı. 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Çanakkale Lapseki ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet A. ile yaşadığı apartman dairesine gelen K.Ü. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada K.Ü. yanında getirdiği pompalı tüfekle Muhammet A.'ya ateş etti. Muhammet A., vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, K.Ü. kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Muhammet A. ilk müdahalenin ardından Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Muhammet A. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri, K.Ü.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

MANİSA'DA YAKALANDI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 01.30 sıralarında Turgutlu yolu Çobanisa mevkisinde yapılan denetim sırasında plakasız bir aracı durdurdu. Araçta bulunan K.Ü. (27), M.C.U. (22) ve İ.K. (19) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise suç aleti pompalı tüfek ele geçirildi. Çanakkale'ye getirilen şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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