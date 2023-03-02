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Evini uyuşturucu tarlasına çevirdi

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 adres ve 1 araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan çok sayıda teçhizat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 10:36
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Evini uyuşturucu tarlasına çevirdi

Evini uyuşturucu tarlasına çevirdi
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İHA'nın haberine göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çeşme Narkotik Büro Amirliği ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliye ait adreslerde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. 

Ekiplerin 2 adres ve 1 araçta yaptığı aramalarda, 1 kilo 358 gram esrar, 112 kök Hint keneviri ve uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan çok sayıda teçhizat ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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