Evini uyuşturucu tarlasına çevirdi

İHA'nın haberine göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çeşme Narkotik Büro Amirliği ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliye ait adreslerde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin 2 adres ve 1 araçta yaptığı aramalarda, 1 kilo 358 gram esrar, 112 kök Hint keneviri ve uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan çok sayıda teçhizat ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.