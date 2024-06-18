Evinin balkonunda oturan kadına silahlı saldırı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Evinin balkonunda oturan kadına silahlı saldırı

Konya’da bir kadın, evinin balkonunda oturduğu esnada silahlı saldırıya uğradı. Kadın, olay sonucu yaralandı

Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Nahşi Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde saat 21.30 sıralarında merkez meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Fatma Ö., zemin katta bulunan evinin balkonuna çıktığı esnada kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.

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Fatma Ö. sırtına isabet kurşunla yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı kadın, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlatırken, Fatma Ö.’nün boşanma aşamasındaki eşi gözaltına alındı.

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