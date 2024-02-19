Evinin balkonunda silahla vurulmuş halde ölü bulundu, kuzeni feryat etti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi, Tığcılar Mahallesi Karaosman Sokağı’nda bulunan üç katlı binanın ikinci katında gerçekleşen olayda, KOAH hastası olduğu belirtilen 69 yaşındaki Vahdettin Pehlivanoğlu’ndan bir türlü haber almayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne aktardı. İhbar üzerine yaşlı adamın evine gelen itfaiye ekipleri eve balkondan girecekleri sırada, Pehlivanoğlu’nu silahla vurulmuş vaziyette buldu. Adrese gönderilen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Pehlivanoğlu’nun cansız bedeni bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları arama sonrasında Pehlivanoğlu’nun cansız bedeni otopsi merkezine sevk edildi.

Pehlivanoğlu’nun öldüğünü öğrenen kuzeni Faruk Uğur, Pehlivanoğlu’nun bekar olduğunu ve tek yaşadığını söyledi. Uğur, “Eşi yoktu yalnızdı. Ayaklarından rahatsızlığı vardı ve sürekli hastaneye götürüyorlardı eşim ve kardeşim. Hatta dün veya iki gün önce balkondan kendisiyle görüştüm rahatsızlığının hafiflediğini söylemişti. Bilmiyoruz her şeyin bittiği yer mi oluyor bu böyle bir şey başımıza geldi. Herkes tarafından sevilen biriydi, gururlu bir insandı” şeklinde konuştu.