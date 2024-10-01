Evinin penceresinden pompalı tüfekli ateş açtı, 1 polisi yaraladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Evinin penceresinden pompalı tüfekli ateş açtı, 1 polisi yaraladı

Amasya'da evinin penceresinden pompalı tüfekle etrafa ateş açan şahıs 1 polisi yaraladı. Mahallede korku dolu anlar yaşandı.

Amasya Merzifon'da evinin penceresinden etrafa rastgele ateş açıp bir polisin yaralanmasına neden olan kişi korku dolu anlar yaşattı.

Polisin evinde yakalayarak etkisiz hale getirdiği kişi karakola götürülürken polis aracının arkasına sert şekilde bindirildi.

Aktarılan bilgilere göre Mahsen Mahallesi'nde yaşayan Himmet Çiftçi, pompalı tüfekle evinin camından rastgele etrafa ateş etmeye başladı.

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Mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş eden Çiftçi, bir polisin kolundan yaralanmasına neden oldu. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan şahsın polise ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Psikolojik sorunlarının olduğu belirtilen saldırgan eve giren polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şansın polis aracına bildirilme şekli İstanbul'da bir hafta önce şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ı vuran saldırganın polis aracına bindirildiği görüntüleri akıllara getirdi.

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Eşinin terk ettiği ve psikolojik sorunları olduğu söylenen Himmet Çiftçi, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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