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Evinin yanışını içki içerek izledi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, bir apartmanın 2'nci katındaki evde yangın çıktı. Evi yanan alkollü kişi balkona çıktı. İçki içmeye devam eden şahıs evinin yanışını izledi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 07:28
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Evinin yanışını içki içerek izledi

Evinin yanışını içki içerek izledi
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DHA'nın haberine göre, olay, saat 19.00 sıralarında Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. 843'üncü Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2'nci katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

Evden yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kimliği tespit edilemeyen alkollü kişi, evin yanmasına aldırış etmeden, balkona çıkarak içki içmeye devam etti. Evinin yanışını içki içerek izledi.

Çevredeki vatandaşlar alkollü kişiyi aşağı atlaması için ikna etmeye çalışırken, o anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

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