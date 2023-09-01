Evinin zili çalınca balkona çıktı, başından vurularak öldü

Adana’da evinin zili çalınınca balkona çıkan kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Evinin zili çalınca balkona çıktı, başından vurularak öldü

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Mahmut D. (27) evininin zili çaldığı için kimin geldiği görmek üzere balkona çıktı. Bu sırada zili çalan şüpheli Ç.Ş., balkona çıkan Mahmut D.’yi tabancayla vurdu. Şüpheli, ardından olay yerinden hızla kaçtı. Başından vurulan Mahmut D. kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı. Başından vurulan Mahmut D.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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