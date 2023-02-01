Mutfakta gizli en etkili cilt bakım ürünleri

Yapılan araştırmalara göre bir yılda kozmetik ürünlere her kadın binlerce lira para harcıyor. Sadece kadınlar mı, elbette hayır! Erkekler de öyle…

Her insanın cildi farklı. Buna bağlı olarak da cildinizin ihtiyaçları da değişmekte. Bu durum sadece kozmetik ürünler için değil, kullanabileceğiniz doğal ürünler için de geçerlidir. Bir ürünün size uygun olup olmadığına dair endişeleriniz varsa önce vücudunuzun bir bölümünde denemeli ya da en doğru seçenek olarak bir doktor başvurmanız gerekmekte. İşte o ürünler:

Hindistan Cevizi Yağı

Muhtemelen hindistan cevizi yağını hazır kozmetik ürünlerinde sıklıkla görmüşsünüzdür. Yüksek bir nem etkisi barındıran hindistan cevizi, sadece saç için kullanılabilecek bir maske değil, aynı zamanda cilt üzerinde kullanım açısından da güvenli ve sağlıklıdır. Ispatlanmış antibakteriyel bir bitkidir.

Kahve Telvesi

Eğer gün boyunca bir enerji sarsıntısı yaşamışsanız bu durum cildinizi de olumsuz yönde etkileyecektir. Öğütülmüş kahvenin dokusu, ölü derileri ciltten ayrıştırma konusunda oldukça başarılı. Tüm vücudunuzu doğal yöntemlerle nemlendirmek istiyorsanız, hindistan cevizi yağı ve kahve telvesini karıştırarak masajla cildinize yayarak uygulayabilirsiniz.

Avokado

Doğal bir nemlendirici ve kırışıklık giderici olan avokado maskesi , cilt sağlığınıza çok iyi gelecek ve evinizde kolaylıkla uygulayabileceksiniz. Avokado cildin kurumasını engeller ve cilt için inanılmaz bir nemlendirme yapar. İçerisinde A, B, D, E, H, K vitaminlerini barındırır. Bunların yanı sıra lesitin, fitosterol, klorofil ve protein içerir. Avokadonun kullanımınıza göre suyu ya da yağı yıpranmış, kuru ve yaşlanmış ciltler için birebirdir.

Yunan Yoğurdu

Yunan yoğurdu bizim yoğurtlarımızdan biraz daha farklı lezzette ve yüksek proteine sahiptir. Bu yüzden Yunanlar diyet yaparlarken yoğurdu fazlasıyla tercih eder. Aynı zamanda yunan yoğurdu, cilde uygulandığında nemlendirici bir özellik taşır.

Salatalık

Besin olarak kahvaltıların ve salataların vazgeçilmezi olan hıyar cilde pek çok konuda faydalıdır. Cildinizin nem oranını dengelemek için için salata kullandığınızda, cildiniz yumuşak ve pürüzsüz bir hale gelir. Aynı zamanda ciltte kırışıklık oluşmasını önler ve yüzümüzde oluşmuş olan mimik kırışıklıklarının da düzelmesini sağlar. Kadınlar tarafından en beğenilen etkisi ise, ciltte oluşmuş olan çeşitli cilt lekelerinin giderilmesinde etkili oluşudur.

Zerdeçal

Zerdeçal aynı zamanda Turmerik olarak da bilinen ve özellikle cilt açısından oldukça faydalı bir bitkidir. Özellikle doğal maskelerde zerdeçal kullanılarak daha parlak ve coşkulu bir cilt elde etmeniz mümkündür. İltihap önleyici etkisi ile sivilcelere karşı iyileştirici ve önleyici özellikler taşır.

Esmer Şeker

Esmer şeker peelingi her cilt tipine uygulanabilir. Aynı zamanda kuru bir cilde sahipseniz esmer şeker peelingine bal ekleyerek cildinizin nemlenmesini sağlayabilirsiniz. Esmer şeker peelingi ile cildinizdeki yağ ve kirlerden kurtulmuş olursunuz.

Yulaf

Vücut için en besleyici gıdalardan biri olan yulaf, cilt için de her derde devadır. Cilt bakım rutininizde mutlaka yer alması gereken yulafın faydalarını mutlaka okumalısınız. Yulaf, cilt dostu vitaminler yönünden oldukça zengindir. Bakır, çinko, selenyum, tiamin (B1 vitamini) ve niasin (B3 vitamini) gibi vitaminleri içerir. Yulaf aynı zamanda hem akneyle savaşır hem de iltihap ve tahrişi tedavi eder.

Bal

Bal sadece yiyecek ve içeceklerimizde kullandığımız sağlıklı bir tatlandırıcı olmakla kalmayıp aynı zamanda, cildimiz için sayısız faydalar sağlayan doğal bir kozmetik ürünüdür. Çam balının diğer ismi; salgı balıdır ve yine reçine içeriği nedeniyle yağlı ciltlerin yağ dengesini sağlamada sıkça başvurulan bir nimettir. Çiçek balı ise yağsız ve daha çok normal cilt için hazırlanan bakım reçetelerinde tercih edilmektedir.

Matcha

Japonların çay seromanilerinde başı çeken matcha çayı, güzelliğinden ve sağlığından ödün vermeyen kadınların yeni tercihi haline gelmiştir. Matcha tam bir antioksidan deposudur. Cildi güzelleştirir, metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımına yardımcı olur. A, B, C, E vitaminleri içerip enerji verir. Bunlarda yetmezmiş gibi stresli ve sinirli anlarınızda da uyuşukluk hissetmeden sakin kalmanıza yardımcı olabilir.