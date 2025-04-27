Evinize sakın bu ürünü sokmayın! Bakanlık açıkladı: Tonlarcası imha edildi...

Kaynak: Haber Merkezi
Evinize sakın bu ürünü sokmayın! Bakanlık açıkladı: Tonlarcası imha edildi...

Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehdit eden ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Bir usulsüzlük de Konya'da tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, bir işletmede 50 ton kahvaltılık ürünün imha edildiğini açıkladı.

Gıdada at ve eşek eti skandalının ardından insan sağlığını tehdit eden yeni bir suç ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya'da işletmede 50 ton kahvaltılık ürünün imha edildiğini duyurdu.

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50 TONU İMHA EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Konya'da 50 ton eritme peynirin insan sağlığına uygunsuzluğunun tespit edilmesi nedeniyle imha edildiğini açıkladı.

Vatandaşın sofrasına ulaşacak ürünlere karşı hassas olduklarını vurgulayan Bakan Yumaklı, gıda güvenliğinden asla taviz vermeyeceklerini belirtti.

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Yumaklı sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımda, "Vatandaşımızın sofrasına ulaşacak her ürün bizim için emanettir. Konya’da bir işletmede tespit ettiğimiz uygunsuzluk sonucu yaklaşık 50 ton eritme peynirini imha ettik, firmanın üretim iznini iptal ettik ve suç duyurusunda bulunduk. Gıda güvenilirliğinden asla taviz vermiyor, denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

KÜFLENMİŞ PEYNİRLER ŞOK ETTİ

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından imha edilen peynirlerin görüntülerini de paylaştı.

Görüntülerde tenekelerdeki eritme peynirlerin çürüyerek bozulduğu görüldü.

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