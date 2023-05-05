Evlat katili baba tutuklandı

İHA'nın haberine göre, olay, 2 Mayıs 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi Baysal Sokak üzerinde meydana geldi. 23 yaşındaki Mutlucan Ateş iddiaya göre, yanında kaldığı dedesi tarafından tabancayla vurulmuş bir halde bulundu.

İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Mutlucan Ateş'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan detaylı soruşturmada Mutlucan Ateş'i dedesinin değil babasının öldürdüğü tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda olaydan sonra kaçan baba Murat Ateş'in Sultangazi ilçesinde arkadaşının evinde saklandığı tespit edilen Murat Ateş, olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan şüpheli Murat Ateş'in, 2022 yılında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Şüphelinin eşi tarafından yapılan müracaat üzerine 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren hakkında uzaklaştırma kararı olduğu tespit edildi. Şüpheli Murat Ateş'in, Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda sürekli çelişkili ifadeler verdiği, eşi, kızı ve oğlunu kendisine para vermedikleri iddiasıyla suçladığı öğrenildi.

Şüpheli Murat Ateş’in emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Murat Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.