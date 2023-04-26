Evlatlarını elleriyle PKK'ya verdiler geri gelsin eylemi yaptılar

Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 128’e yükseldi. Dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden evladını dağa götüren 4 kişi de gözaltına alındı.

Evlatlarını elleriyle PKK'ya verdiler geri gelsin eylemi yaptılar

İHA'nın haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın yeni alan yapılanması, alan ve hamle yapılanmasının deşifre edildiği soruşturmada polis ekiplerince 21 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şimdiye kadar 128 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler arasında, 2017'den bu yana 60'a yakın gerçekleştirilen sokak eylemlerinin planlayıcıları, örgüte finans sağlayanlar ile örgütün medya yapılanmasında yer alan kişiler, örgüte müzahir medya aracılığıyla propaganda yapanlar, avukatlar, bazı dernek yöneticileri ile dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden 4'ünün evladını dağa götürdüğü tespit edilenler de bulunuyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

tatatat.jpg

Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
Park halindeki İETT otobüsü yandı Güncel
Park halindeki İETT otobüsü yandı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu Siyaset
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Putin'den kayyum izni Dünya
Putin'den kayyum izni
Bursa'da öğrenci servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var Güncel
Bursa'da öğrenci servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Güveyfeneri bitkisi böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı oluyor Şifalı Bitkiler
Güveyfeneri bitkisi böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı oluyor
Naci Görür gelen mesajlarla çileden çıktı. Sitem dolu açıklama yaptı Güncel
Naci Görür gelen mesajlarla çileden çıktı. Sitem dolu açıklama yaptı
Küresel ısınma yüzünden rekor sıcaklık beklenen ülkeler açıklandı Dünya
Küresel ısınma yüzünden rekor sıcaklık beklenen ülkeler açıklandı