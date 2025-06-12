Evlenecek çiftlere büyük müjde! Gençlerin beklediği haber geldi

Valilik himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Adana Ticaret Odası arasında protokol imza töreni düzenlendi.

Vali Yavuz Selim Köşger, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, Türk milletinin temel taşının aile olduğunu söyledi.

Türk aile yapısına yönelik sistematik saldırıların olduğunu belirten Köşger, şöyle konuştu:

"Aile yapımızı güçlendirecek, aileyi yeniden kurmaya teşvik edecek, özellikle gençlerin yeniden evlenmelerini teşvik edecek bu tür faaliyetlerin çok önem arz ettiğini biliyoruz. Bir yuva kurarken ihtiyaç olan eşyaları temin eden tüm sektörlerin bu kampanyaya katkı sunmaları çok önem arz ediyor. Türkiye'de ilk defa böyle bir şey Adana'da başlatılmış oldu. Aile gibi önemli bir konuya Adana'nın öncülük etmesi Adana'ya yakışan bir durum."

Ekonominin geldiği son nokta! 100 binden fazla genç evlenmek için kredi aldı... Mahinur Göktaş bununla övündü

Türk milletini diğer milletlerden ayıran en bariz farkın genç ve iyi eğitilmiş nüfus olduğunu anlatan Köşger, bunun sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

MOBİLYADA YÜZDE 15, BEYAZ EŞYADA YÜZDE 5 İNDİRİM YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında imzalanan protokolle, evlilik hazırlığındaki çiftler ile ailelere mobilyacılarda yüzde 15, beyaz eşya mağazalarında ise yüzde 5'lik indirim yapılacak.

Adana Ticaret Odasına kayıtlı ve girişine "Aile Yılına özel indirimler burada" yazısı yapıştırılacak mağazalarda sağlanacak indirimde yaş sınırı aranmayacak.

İmza törenine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa ve Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram ile diğer ilgililer de katıldı.