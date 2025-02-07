Evlenecek çiftlere faizsiz kredi verilecek! 2 yıl geri ödemesiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından 81 ilde tanıtım seferberliği başlatıldı. Edirne'de de gerçekleştirilen projenin tanıtım toplantısında detaylar açıklandı.

Yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceği açıklanırken, yeni doğacak ilk çocuk için verilecek tek seferlik doğum yardımının da 5 bin liraya yükseltildiği belirtildi. Ayrıca ailede ikinci çocuk için her ay bin 500 lira, 3'üncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin TL yardım verilecek. Çocuk yardımları, çocuklar 5 yaşını tamamlayana dek devam edecek.

Programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'de evlilik oranında azalma, boşanma oranında ise ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekerek, alınması gereken önlemleri vurguladı.

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Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da ailenin korunması ve güçlenmesi için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.