Evlenmek isteyen erkeklere kadınlardan kötü haber

Yüksek Enflasyon ve ekonomik kriz, Türkiye’de yaşayan vatandaşların belini bükerken, asgari ücretle çalışanından, emeklisine, memurundan özel sektörde çalışanına her kesim ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor.

Yüksek enflasyon ve ekonomik krizin yaşattığı pahalılık nedeniyle evlenmek de hayal oldu.

EVLENECEĞİM KİŞİ EN AZ 45 BİN TL ALMALI

Sokak röportajına konuşan bir kadın, “Asgari ücretle çalışan biriyle evlenir miydiniz?” sorusuna, “Hayır. Evleneceğim kişi en az 45 bin almalı, memur olmamalı. Ben de çalışıyorum ve aylık giderim 50 bin lira. Mantıklı olmak lazım, yarın öbür gün çocuk olursa ben çalışamam” ifadelerini kullandı.

Kadının sarf ettiği sözler sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimi kullanıcılar artan enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle kadını haklı bulurken, kimi kullanıcılar ise kadına tepki gösterdi.

TÜRKİYE’DE EV FİYATLARI ASGARİ ÜCRETLE YARIŞIYOR

Evlenmeyi düşünen binlerce genç, en çok konut fiyatlarından dert yanıyor. Özellikle büyükşehirlerde aylık ev kiraları asgari ücretin üzerine çıkmış durumda.

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan 26 yıllık bir binada 2+1’lik dairenin aylık kirası 21.000 TL.

Başkent Ankara’daki kira durumları da İstanbul’dan farksız. Ankara’nın Çankaya ilçesinde ise 26 yıllık binada bulunan 2+1’lik dairenin fiyatı ise 21.000 TL.

Eğer yeni evlenecek kişiler yeni bir binada oturmak isterlerse fiyatlar daha da yükseliyor.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan 5 yıllık bir binada bulunan 2+1’lik dairenin fiyatı 45.000 TL. İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan 4 yıllık binadaki bir dairenin aylık kirası ise ortalama 40.000-55.000 arasında.