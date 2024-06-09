Evlenmenin yükü artıyor! Artık denemesi bile ücretli

Ankara'daki düğün hazırlıkları, gelinlik denemeleri için artık bir ücret politikası getirilmesiyle yeni bir döneme girdi. Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Odası'nın aldığı bu karar, gelinlik satışlarında deneme sürecini ticari bir unsura dönüştürdü. Bu uygulama, gelinlik denemesi sırasında alınacak ücretin, ilgili gelinliğin satışında fiyattan düşülmesini öngörüyor. Ancak, bu yeni düzenleme esnaf arasında fikir ayrılıklarına yol açtı. Kimi işletmeler bu adımın sektöre olumlu katkı sağlayacağını savunurken, diğerleri ise potansiyel müşteri kaybından endişe ediyorlar.

NTV'de Şevval Yiğit'in haberine göre, düğün sezonunun başlamasıyla birlikte, evlenmeye hazırlanan çiftler zaten yükselen fiyatlarla mücadele ederken, bu yeni uygulama bütçeler üzerinde ek bir baskı oluşturabilir. Gelinlik denemelerinden ücret alınması, düğün sektöründe maliyetlerin artış trendini sürdürebilir ve evlilik hazırlıklarının ekonomik boyutunu daha da karmaşık hale getirebilir.

ÇİFTLER İÇİN EVLİLİK KREDİSİ ÖDENİYOR

Türkiye'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından genç çiftlere yönelik evlilik finansmanı desteği sağlanıyor. Bu kapsamda, 6 Şubat'taki depremlerden zarar gören bölgelerdeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçeleri sakinleri arasından çok sayıda genç çift, faizsiz kredi programına başvuruda bulundu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ilk aşamada onaylanan ve gerekli evlilik öncesi eğitim programını tamamlayan 450 çifte, toplamda 67,5 milyon lira tutarında mali destek sağlanacağını açıkladı. Ayrıca, bu desteklerin ne zaman ödeneceği konusunda da bilgilendirme yapıldı.

EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLİYOR?

Evlilik kredisi başvurularında aranan kriterler açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 18 ile 29 yaş aralığında olanlar (30 yaşını doldurmamış olanlar), krediye başvurabilirler. Ayrıca, deprem bölgeleri dışındaki 11 ilde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) mülk sahibi olmayan çiftler de bu imkandan yararlanabilecek. Başvuran çiftlerin, son altı aydaki ortalama toplam gelirleri ve son aydaki gelirleri, iki asgari ücreti aşmamalıdır.

Resmi nikâh tarihinden en az iki ay önce ve en fazla altı ay önce başvurulması gerekmektedir. Bakanlık tarafından sunulan evlilik öncesi ve sonrası eğitim ile danışmanlık hizmetlerinden faydalanmayı taahhüt etmek de başvuru şartları arasındadır. Ayrıca, affedilmiş olsalar bile, devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar, cinsel suistimal, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve kullanımı gibi suçlardan mahkumiyeti bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

EVLİLİK KREDİSİ SORGULAMA

Kredi başvurusu yapan çiftler, e-Devlet sistemindeki "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ekranından kredi başvurularının sonucunu görüntüleyebilecek.