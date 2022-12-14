Evlerdeki devasa hammadde hazinesi

DW Türkçe'nin haberine göre; Özellikle evlerde duran cep telefonlarının sayısının son yıllarda katlanarak arttığına işaret eden Bitkom, kullanılmayan akıllı telefon sayısı 2014'te 100 milyon iken şu an bu sayının iki kattan fazla arttığını belirtti. Almanya'da 16 yaşın üstünde bin üç kişiyle yapılan ankete katılan her iki kişiden biri, evinde üçten fazla eski cep telefonu olduğunu belirtti.

Devasa hammadde hazinesi

Bitkom Genel Müdürü Bernhard Rohleder, eski cihazların içindeki değerli malzemelere işaret ederek "Almanların evlerinde devasa bir hammadde hazinesi bulunuyor" dedi. Bu malzemelerin dolaşıma sokulması gerektiğini belirten Rohleder, sevkiyat zincirlerinde yaşanan sıkıntılara işaretle eldeki mevcut hammaddenin hanelerde atıl vaziyette bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Bitkom yetkilisi, işler durumdaki eski cihazların yeniden kullanılabilir hale getirilebileceğini, satılabileceğini ya da hediye edilebileceğini, bozuk cihazların da geri dönüşüm merkezleri, IT cihazları satan mağazalar, hatta marketlerde atık bölümlerine verilebileceğini belirtti. Rohleder, bu işlemler öncesinde telefon kartının çıkarılmasının ve kayıtlı verilerin silinmesinin önemli olduğunu hatırlattı.

Bir telefonun içinde 60 çeşit hammadde

Bitkom verilerine göre bir cep telefonunun içinde, aralarında alüminyum, kobalt, lityum, magnezyum, titan ve fosforun yanı sıra bakır, nikel ve altın gibi değerli madenlerin de bulunduğu yaklaşık 60 bileşen mevcut. Rohleder, bir akıllı telefon üretimi için çok sayıda hammadde, enerji ve kaynağa ihtiyaç duyulduğunu belirterek bu cihazlar ne kadar uzun süre kullanımda kalırsa ekolojik sistem açısından o kadar iyi olacağını vurguladı.

Ankete katılanların büyük bölümü elektronik cihazları, bu cihazlar için öngörülen toplama mekanlarına götürdüğünü belirtti. Yine de her iki kişiden biri bunu zahmetli bir iş olarak görüyor. Ankete katılanların önemli bir bölümü, elindeki cihaz güncellemeler yapılamayacak duruma gelinceye ya da verimi düşünceye kadar kullandığını belirtiyor.