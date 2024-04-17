Evlere girerek hırsızlık yapan 3 kadın yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Atakum ve Canik ilçelerinde kilitlenmeden çekilen kapıları aparatla dil düşürme yöntemiyle açarak girdikleri 4 ayrı evden ziynet eşyası ve para çaldıkları belirlenen 2'sinin yaşı 18'den küçük 6 kadın, polis tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y. emniyetten, yaşları küçük olan Ü.Y. ve E.K. ise çocuk savcısına ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, polisteki sorgularından sonra Samsun Adliyesine sevk edilen B.V., B.Y. ve P.A. adlı kadın hırsızlar da çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.