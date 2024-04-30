KYK yemeklerinden memnun öğrencilerin aşçıyla göbek attığı anlar

Kaynak: Haber Merkezi
KYK yemeklerinden memnun öğrencilerin aşçıyla göbek attığı anlar
KYK yemeklerinden memnun olan öğrencilerin aşçıyı bahçeye çıkarıp oynadığı iddia edilen görüntüler, sosyal medyada gülümsemelere neden oldu.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, yemeklerinden memnuniyetlerini göstermek için ilginç bir yöntem tercih etti. İddialara göre, öğrenciler, yemeklerden memnun olduklarını belirterek aşçılarını bahçeye çıkarıp oyun oynadılar. Bu anların sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, görüntüler kısa sürede viral hale geldi.

Görüntülerde, öğrencilerin aşçıları bahçeye çıkarıp oyun oynadığı ve keyifli anlar yaşadığı görülüyor. Öğrencilerin samimi ve içten tavırları, izleyenleri gülümsetti. Görüntülerin

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