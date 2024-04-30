KYK yemeklerinden memnun öğrencilerin aşçıyla göbek attığı anlar

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, yemeklerinden memnuniyetlerini göstermek için ilginç bir yöntem tercih etti. İddialara göre, öğrenciler, yemeklerden memnun olduklarını belirterek aşçılarını bahçeye çıkarıp oyun oynadılar. Bu anların sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, görüntüler kısa sürede viral hale geldi.

Görüntülerde, öğrencilerin aşçıları bahçeye çıkarıp oyun oynadığı ve keyifli anlar yaşadığı görülüyor. Öğrencilerin samimi ve içten tavırları, izleyenleri gülümsetti. Görüntülerin