Kirpilerin oyunu cep telefonuna yansıdı

Kaynak: İHA
Kirpilerin oyunu cep telefonuna yansıdı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, gezgin öğretmen ve doğa gözlemcisi Ümit Bartın, evine giderken ilginç bir manzarayla karşılaştı.

İki kirpinin oynadığı anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Bartın, o anları paylaştı.

Bartın, kirpilerin genellikle sakin hayvanlar olduğunu ancak karşılaştığı iki kirpinin kavga eder gibi hareketli anlarını ve çıkardıkları sesleri şaşırtıcı bulduğunu belirtti.

Kirpilerin normalde tehlike anlarında kendilerini bir top şeklinde kapatma eğiliminde olduklarını söyleyen Bartın, ancak kayıt sırasında yanlarında olmasına rağmen kirpilerin hareketli oyunlarına devam etmelerinin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

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