Kirpilerin oyunu cep telefonuna yansıdı

İki kirpinin oynadığı anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Bartın, o anları paylaştı.

Bartın, kirpilerin genellikle sakin hayvanlar olduğunu ancak karşılaştığı iki kirpinin kavga eder gibi hareketli anlarını ve çıkardıkları sesleri şaşırtıcı bulduğunu belirtti.

Kirpilerin normalde tehlike anlarında kendilerini bir top şeklinde kapatma eğiliminde olduklarını söyleyen Bartın, ancak kayıt sırasında yanlarında olmasına rağmen kirpilerin hareketli oyunlarına devam etmelerinin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.