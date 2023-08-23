Evleri patlayıcı ile yıkıldı. Gözyaşları sel oldu

Malatya'da ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı madde kullanılarak yıkılmasına devam edildi. Aynı anda 2 blok, 360 kilo patlayıcı ile patlatılırken, site sakinleri bu anları gözü yaşlı izledi.

KAYNAK: İHA
Evleri patlayıcı ile yıkıldı. Gözyaşları sel oldu

İHA'nın haberine göre, 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde binlerce binanın ağır hasarlı olduğu Malatya'da yüksek katlı binalar patlayıcı madde kullanarak yıkılıyor. Bu çerçevede 2017'de yapılan ancak asrın felaketinde ağır hasar alan 14 katlı 2 blok da bugün 360 kilogram patlayıcı, 5 bin 500 kapsül kullanılarak kısa sürede kontrollü şekilde yıkıldı.

Vali Ersin Yazıcı'nın katıldığı patlatma öncesi güvenlik görevlileri çevre güvenliği alırken, evlerin yanında bulunan konteyner kentteki vatandaşlar da güvenlik gerekçesi ile kısa süreliğine bölgeden tahliye edildi.
Alınan güvenlik önlemlerinin ardından geri sayım yapılarak Vali Ersin Yazıcı tarafından butona basıldı ve 2 blok saniyeler içinde yıkıldı. Yoğun toz bulutunun çıktığı patlatmayı canlı canlı izleyen site sakinleri ise gözyaşları ile evlerinin yıkımını izledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Ersin Yazıcı, kentte çok sayıda yıkılacak bina olduğunu belirterek, farklı yöntemlerle yıkımların sürdüğünü söyledi.

Önümüzdeki günlerde patlayıcı ile yapılan yıkımların artacağını da ifade eden Yazıcı, “Malatya'da 46 bine yakın yıkılacak orta ve ağır hasarlı binalar var. Hızlıca yıkmaya gayret ediyoruz, bu kötü görüntüden bir an önce vatandaşlarımızı kurtarmamız lazım. Camlar, çerçeveler sökülmüş vatandaşa korku veren bu binaların bir an önce yıkılması gerekiyor seri bir şekilde. Bir yanda da kalıcı konutlar hızla tamamlanıp insanlarımız evlerine taşınacak. İnşallah kısa sürede toparlanacağız, hep birlikte bunun gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

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