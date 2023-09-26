Evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiler

Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşayan Gözübüyük çifti, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: DHA
Evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiler

Sivas'ın Divriği ilçesinde evlerinde çıkan yangında, 77 yaşındaki Ahmet Gözübüyük ile 75 yaşındaki eşi Çiçek Gözübüyük yaşamını yitirdi.

Divriği ilçesine bağlı Yuva köyünde Ahmet ve Çiçek Gözübüyük çiftine ait evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ae0da9fe81a72063799c23611e7d176a.jpgGÖZÜBÜYÜK ÇİFTİ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında evden çıkamayan Ahmet ve Çiçek Gözübüyük çifti hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Gözübüyük çiftinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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