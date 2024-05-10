Evlerinde uyuşturucu üreten şahıslara operasyon

Kastamonu’nun İnebolu ve Cide ilçelerinde Y.G. ve B.K. isimli şahısların evlerine kurdukları düzenekle uyuşturucu madde yetiştirdiği ihbarını alan jandarma ekipleri, şahısların ikametlerine operasyon gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri tarafından iki evde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde yetiştirmek için kurulan düzenekler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.