Evlerinde uyuşturucu üreten şahıslara operasyon

Kaynak: İHA
Evlerinde uyuşturucu üreten şahıslara operasyon
Kastamonu’nun Cide ve İnebolu ilçelerinde, evlerine kurdukları düzenekle uyuşturucu madde üreten 2 şahıs kıskıvrak yakalandı.

Kastamonu’nun İnebolu ve Cide ilçelerinde Y.G. ve B.K. isimli şahısların evlerine kurdukları düzenekle uyuşturucu madde yetiştirdiği ihbarını alan jandarma ekipleri, şahısların ikametlerine operasyon gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri tarafından iki evde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde yetiştirmek için kurulan düzenekler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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