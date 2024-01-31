Evli erkekler sakın bunu yapmayın. Mahkeme suçlu buldu

İzmir’de Yargıtay bomba bir karara imza attı. Karşılık boşanma davasında erkeğin eski eşiyle görüştüğü, evde eski ilişkiyi hatırlatır tarzda şarkılar dinlediği belirtildi.

Yerel mahkeme kadının ise hakaret, fiziksel şiddet, kıskanç davranma olaylarının ispatlandığını vurguladı.

Mahkeme bu nedenlerle boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkeğin "ağır", kadının "az kusurlu" olduğuna karar verdi. İstek üzerine İzmir 2. Bölge Adliye Mahkemesi ise tarafların kusurunu yeniden belirledi.

İSTİNAF ERKEĞİ DAHA AZ KUSURLU BULMUŞTU

İstinaf mahkemesi ise kadını "ağır", erkeği "az" kusurlu buldu. Karar Yargıtay’a taşındı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de istinaf mahkemesinin kararını bozdu.

ERKEK İLE KADIN EŞİT KUSURLU

Gerekçede şu tespitlerde bulunuldu:

Bu durumda, tarafların boşanmaya sebebiyet veren ve gerçekleşen kusurlu davranışlarına göre, güven sarsıcı davranışlarda bulunan ve birlik görevlerini ihmal eden erkek ile eşine hakaret eden, eşini tehdit eden ve kıskanan kadın eşit kusurludur. Kadının ağır, erkeğin az kusurlu olduğuna hükmedilmesi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Boşanmaya sebep olaylarda tarafların eşit kusurlu oldukları, kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği de sabit olduğuna göre, kadın yararına uygun miktarda yoksulluk nafakasına hükmedilmesi gerekirken bu isteğinin reddi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.