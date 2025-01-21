Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıktı! Nevşin Mengü Sabancıları hedef aldı

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Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıktı! Nevşin Mengü Sabancıları hedef aldı

DNA testi sonucunda Fatma D.’nin 4 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğu ortaya çıktı. Sabancı bu konularla ben ilgilenmiyorum dese de tüm Türkiye onu konuşuyor. Nevşin Mengü Hacı Sabancı’nın açıklamaları sonrası sözünü sakınmayarak sert ifadeler kullandı.

Nazlı Sabancı’dan bir kızı bulunan Hacı Sabancı'nın bir başka kadından da oğlu olduğu ortaya çıktı. Bu skandal olay gündeme bomba gibi düştü. Hacı Sabancı DNA testi sonucunun ardından ilk kez konuştu.

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Hürriyet'e açıklama yapan Sabancı “Bu süreci avukatlarım biliyor. Bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da" ifadelerini kullandı.

SABANCILARI HEDEF ALDI

Hacı Sabancı ilgilenmese de tüm Türkiye Sabancı'nın oğlu olduğu iddia edilen Uzay'ı konuşuyor. Nevşin Mengü de son yaptığı yayında Sabancıları hedef aldı. Mengü "Bu ve öbür daha yakışıklı olan ismini unuttum! Bunlarla duyuyoruz hep; onla mı sevgili, bunla mı sevişti bunla mı öpüştü? Genç iyi güzel yapsınlar da bu nasıl vizyonsuzluk ya?" dedi.

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Mengü devamında ise şunları söyledi:

"Bezos ile Musk uzaya gidecek diyoruz, biri uzaya gidecek filan. Bizimkiler de öpüşmeden öpüşün de arkadaş bu kadar servet. 3. jenerasyon batırır diyorlar ya o misal başka hiç mi bir şeyiniz yok sizin ya? Bir şeyle gelin ya?"

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