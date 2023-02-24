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Şaka değil gerçek. Evli erkekler yaşadı

Bilim adamları yaptıkları araştırmalarda evlenmenin kalbe iyi geldiğini ve evli erkeklerin daha sağlıklı olduğunu söylerken, kalp yetmezliği riskinin de yarı yarıya azaldığını belirttiler.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 11:24
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Evlilik erkeklerin sağlığına yarıyor

Şaka değil gerçek. Evli erkekler yaşadı
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Uzmanlar, evlenmenin birden fazla yönden kalbimize iyi geleceğini belirtiyorlar.

The Sun’da yer alan habere göre, evlilik eşler arasında sevildiğini hissetmenin yanı sıra kalp yetmezliği riskini de yarı yarıya azaltıyor.

Araştırmayı yapanlar, hiç evlenmeyen erkeklerin hastalıktan ölme ihtimalinin evlenenlere göre 2 kattan daha fazla olduğunu buldular.

Colorado Üniversitesi’nden Dr. Katarina Leyba, 6800 kişiden aldığı verilerle yıllarca süren bir çalışma yaptı. Leyba yaptığı çalışmada kişilerin sağlık durumlarını ve medeni hallerini karşılaştırdı.

Çalışmada, kalp yetmezliği teşhisi konulan erkeklerin, beş yıl içerisinde ölme olasılıklarının bekarların evli olanlardan 2.2 kat daha yüksek olduğu belirtildi. Medeni hal durumunun kadınları ise etkilemediği anlaşıldı.

Ayrıca evlilikte kocaların ilaç kullanma düzenlerinin, doktor randevularına uymanın ve genel sağlık durumların bekarlara göre daha iyi olduğu vurgulandı. 

Geçmişte yapılan benzer araştırmalarda da evliliğin, özellikle erkekler için sağlıklarını iyileştirdiği ve daha uzun bir ömre sahip olduklarını ortaya koyduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, evliliğin yalnızlık ve buna bağlı ruh sorunlarını azalttığı, bunun da dolayısıyla kalp rahatsızlıkları, yüksek tansiyon ve kanser riskini düşürdüğü hatırlatıldı.  

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