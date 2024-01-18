Evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Evlilik kredisi ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, yeni evlenecek çiftlere yönelik planlanan 150 bin TL evlilik kredisinin başvurularının henüz başlamadığını belirtti.

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu tarafından karşılanacak olan faizsiz evlilik kredisi için bakanlık olarak gerekli arka plan çalışmalarını tamamladıklarını ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetmelik hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti.

Göktaş, faizsiz evlilik kredisinin detaylarına ilişkin olarak, yaş şartının 18-27 yaş arasında olacağını, ancak bu kriterlerin Meclis'te görüşüleceğini belirtti.

Ayrıca, gelir kriteri ve belirli suçlara bulaşmamış olma şartlarına da değinen Bakan, başvuruların deprem bölgesindeki illerden başlayacağını ve aşamalı olarak tüm Türkiye'ye yayılacağını bildirdi.

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi düzenlemesi henüz yasalaşmadığı için başvuruların başlamadığını vurgulayan Bakan Göktaş, düzenlemenin yasalaşmasının ardından ayrıntılı duyuruların yapılacağını ve başvuruların adım adım gerçekleştirileceğini belirtti. Haberimizdeki gelişmeleri takip ederek konuyla ilgili yeni duyurulara ulaşabilirsiniz.