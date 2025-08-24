Evre Başak Clarke hayatını kaybetti

İngiltere’nin Buckinghamshire bölgesinde yaşayan 1985 doğumlu Türk sanatçı Evre Başak Clarke'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Clarke, son dönemde, hastalığından sonra başlattığı kampanya ile gündeme gelmiş, tartışmaların odağına oturmuştu. Clarke, kampanyayı tedavi süreci ve oğlunun masrafları için başlatmıştı.

Doğum sonrası dönemde metastatik bağırsak kanseri teşhisi konulan Başak Clarke, zorlu bir tedavi sürecine girdi. Hastalık karaciğerine sıçramış, bu da süreci daha da ağırlaştırmıştı.

ACI HABERİ AİLESİ PAYLAŞTI

Clarke bir süredir kansere karşı tedavi görüyordu. Acı haberi ailesi sosyal medyadan bir mesaj ile duyurdu.

Sanatçının ailesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Büyük bir üzüntüyle Evre Başak Clarke’ın vefatını duyuruyoruz. Kanserle verdiği uzun mücadelenin ardından, Evre son üç haftasını ailesinin ve en yakın dostlarının sevgisiyle çevrili olarak geçirdi” ifadelerini kullandı.

Aile, Clarke’ın takipçilerine de teşekkür ederek, “Onu kalplerinizde yaşatmanızı, sevginizi sanatınızla ifade etmenizi ve her gününüzü dolu dolu yaşamanızı diliyoruz. Yıllar boyunca Evre’yi desteklediğiniz, özellikle de son zor yıllarında ona ilham verdiğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik, bu kaybımızla baş etmeye çalışırken mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz” açıklamasında bulundu.