Evrenin sırları çözülüyor! Yeni bir Güneş sistemi ilk kez görüntülendi

Astronomlar, genç bir Güneş benzeri yıldızın çevresinde kayalık gezegenlerin oluşumuna dair ilk işaretleri gözlemleyerek, Güneş sisteminin doğum anına ışık tutan bir keşfe imza attı.

Hollanda'daki Leiden Gözlemevi'nden Melissa McClure liderliğindeki uluslararası ekip, "zaman sıfırı" olarak adlandırılan bu evrede yeni gezegenlerin nasıl şekillenmeye başladığını doğrudan gözlemlediklerini bildirdi. McClure, "Kayalık gezegenlerin doğduğu sıcak bölgeyi ilk kez net şekilde görüntüledik. Artık gezegen oluşumunun ilk adımlarının şu anda gerçekleştiğini kesin olarak söyleyebiliyoruz. Daha önce bu sıcak minerallerin genç yıldızların çevresinde yoğunlaştığını hiç görmemiştik. Bu yüzden bunun evrensel bir gezegen oluşum özelliği mi yoksa sadece Güneş sistemimize özgü bir durum mu olduğunu bilmiyorduk. Araştırmamız bunun evrensel bir süreç olabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

MİLYONLARCA YIL İÇİNDE SEKİZ GEZEGENLİ SİSTEME DÖNÜŞEBİLİR

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ile Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) tarafından yapılan ortak gözlemler, "Hops-315" adı verilen genç yıldızın çevresindeki gaz diskinde gezegen oluşumunun ilk maddelerini ortaya koydu. "Hops-315', Güneş'e benzeyen sarı cüce bir yıldız olarak tanımlanıyor.

'Hops-315'in çevresindeki gaz diskinin büyüklüğünün Güneş'in doğduğu zamanki kadar geniş olabileceğini söyleyen McClure, "Bu sistem milyonlarca yıl içinde sekiz gezegenli bir sisteme dönüşebilir" dedi.

Yıldızın Dünya'ya eğimli konumu sayesinde gaz diskinin dış kısmında oluşan bir boşluktan içeri bakabilen ekip, yoğunlaşmakta olan gezegenlerin ilk yapı taşlarını tespit etti. Ekip, silisyum monoksit gazı ile kristalize silikat mineralleri belirlendi. Bunlar, 4,5 milyar yıl önce Güneş sistemimizde ilk oluşan katı maddeler arasında yer alıyor. Bu malzemeler, bugün Mars ve Jüpiter arasında bulunan asteroid kuşağındaki maddelere benziyor.