Evrensel muhabiri habere giderken haber oldu. Yüzü balon gibi şişti

Evrensel Gazetesi'nde çalışan Ramis Sağlam isimli muhabir, arıcıların sorunlarını haberleştirirken arı saldırısına uğradı. Yaşananların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlam, "Gazetecilik suç değildir haykırışımızı herhalde arılar bilmiyor" dedi.

Evrensel Gazetesi muhabiri Ramis Sağlam, arıcıların yaşadığı ekonomik ve çevresel sorunları haber yaparken arıların hedefi oldu. Birçok arı tarafından sokulan Sağlam'ın yüzündeki şişlikler dikkat çekti. Kendi fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Sağlam, şunları kaydetti:

Evrensel Gazetesi için dün arıcıların sorunlarını haberleştirirken bir grup arının saldırısına uğradım. Bu haberi okurken lütfen bu fotoğrafı unutmayın. Gerçekten gazetecilik ağır risk taşıyor. Gazetecilik suç değildir haykırışımızı herhalde arılar bilmiyor.