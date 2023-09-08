Evrensel muhabiri habere giderken haber oldu. Yüzü balon gibi şişti

Evrensel Gazetesi muhabiri, arıcıların sorunlarını haberleştirirken arı saldırısına uğradı. Muhabirin yüzü balon gibi şişti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Evrensel muhabiri habere giderken haber oldu. Yüzü balon gibi şişti

Evrensel Gazetesi'nde çalışan Ramis Sağlam isimli muhabir, arıcıların sorunlarını haberleştirirken arı saldırısına uğradı. Yaşananların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlam, "Gazetecilik suç değildir haykırışımızı herhalde arılar bilmiyor" dedi.

Evrensel Gazetesi muhabiri Ramis Sağlam, arıcıların yaşadığı ekonomik ve çevresel sorunları haber yaparken arıların hedefi oldu. Birçok arı tarafından sokulan Sağlam'ın yüzündeki şişlikler dikkat çekti. Kendi fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Sağlam, şunları kaydetti:

Evrensel Gazetesi için dün arıcıların sorunlarını haberleştirirken bir grup arının saldırısına uğradım. Bu haberi okurken lütfen bu fotoğrafı unutmayın. Gerçekten gazetecilik ağır risk taşıyor. Gazetecilik suç değildir haykırışımızı herhalde arılar bilmiyor.

ramis-saglma.jpg

İlgili Haberler
Tarlada otururken bir anda arıların saldırısına uğradı
Tarlada otururken bir anda arıların saldırısına uğradı
Öne Çıkanlar
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio ile görüştü Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio ile görüştü
Diyarbakır'da akrabalar arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı Güncel
Diyarbakır'da akrabalar arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı
Borç batağındaki AKP'li Belediye çırpınıyor. Güncel
Borç batağındaki AKP'li Belediye çırpınıyor.
Tekirdağ'da kahvehanede silahlı saldırı: 1 yaralı Güncel
Tekirdağ'da kahvehanede silahlı saldırı: 1 yaralı
Rocky Vatikan'da Papa'ya meydan okudu Dünya
Rocky Vatikan'da Papa'ya meydan okudu
Ekonomist Mahfi Eğilmez isyan etti: Bunlar krizden ne anlıyor acaba Ekonomi
Ekonomist Mahfi Eğilmez isyan etti: Bunlar krizden ne anlıyor acaba
Yüksel Yıldırım bu sefer de Senegal'den kulüp satın aldı Spor
Yüksel Yıldırım bu sefer de Senegal'den kulüp satın aldı