Evrim Rızvanoğlu: Duman dedektörü zorunlu olursa can kayıpları önlenir

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu; konut, iş yeri ve hizmet binalarında çıkan yangınlara dikkat çekti. Yeniçağ’ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi veren Evrim Rızvanoğlu, siyaseti, insanımıza ve memleketimize hizmet etmek için bir vesile olarak gördüğünü ve bu anlayışla yapmaya çalıştığını söyledi.

Rızvanoğlu, "Siyasetçilerin en önemli görevinin insanları anlamaya çalışmak olduğunu düşünüyorum" dedi. Partisinin çevre politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olması dolayısıyla ağırlıklı olarak çevre sorunlarına odaklandığını belirten Rızvanoğlu, "Çevre sorunları herkesi, her kesimi ilgilendiren sorunlardır. Bu nedenle partiler üstü bir bakış açısıyla ele alınması gerekir" diye konuştu. İnsan hayatına ve mal varlığına zarar verip her yıl milyonlarca liralık ekonomik kayıplara sebep olan yangınların da önemli bir çevre sorunu olduğuna işaret eden Rızvanoğlu, “Bu yüzden bina güvenliği standartlarının yeterli olması, yangınların önlenmesi ve en az zararla atlatılması için hayati bir öneme sahiptir” dedi. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te belirtilen hususlar incelendiğinde, ülkemizdeki yangın algılama ve uyarı sistemlerinin yetersiz olduğunun görüldüğünü belirten Rızvanoğlu şunları söyledi:

“Özellikle duman dedektörleri gibi temel önlemlerin yeterince yaygın kullanılmaması ve zorunlu tutulmaması, yangınların hızla büyümesine ve can kayıplarının artmasına neden olmaktadır. Bu noktada, diğer ülkelerde olduğu gibi duman dedektörlerinin zorunlu hale getirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Duman dedektörleri, yangın çıkışını hemen tespit ederek erken uyarı sistemi oluşturmakta ve insanların hızla binayı terk etmelerine yardımcı olmaktadır. Eğer duman dedektörleri geniş bir kullanım alanına sahip olursa, ülkemizde yaşanan birçok yangında potansiyel can kayıplarının önlenmesi mümkün olacaktır” ifadelerinde bulundu.

Evrim Rızvanoğlu, konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın cevaplaması talebiyle TBMM’ye bir soru önergesi verdiğini de sözlerine ekledi.