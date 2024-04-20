EVSİD’de yeniden başkan Talha Özger oldu

Geçen yılı 3,2 milyar dolar ihracatla bitiren ev ve mutfak eşyaları sektörünün çatı kuruluşu Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği’nin (EVSİD) 4. Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

Talha Özger'in ikinci kez başkanlığa seçilirken toplantı sonrası yeni yönetim kurulu ve sektör temsilcileri derneğin 10. kuruluş yıl dönümü kutladı.

İkinci kez 2024-27 dönemi için başkan seçilen Özger, yeni yönetim olarak bu yılın ilk etkinliğini 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Invitation Only olduğunu açıkladı.

İki yılı pandemi ile geçen 10 yıllık süreçte dernek olarak 28 ülkede 48 faaliyet hayata geçirdiklerini anlatan Özger, gerçekleştirdikleri projelerle dolu dolu bir 10 yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Fuar organize ederek sektörü bölmek yerine farklı olarak Invitation Only konseptini hayata geçirdiklerini açıklayan Özger, bu konsepti yurt dışına taşıdıklarını ve Kolombiya modeliyle Ticaret Bakanlığı tarafından en iyi uygulama örnekleri arasına girerek ödüllendirildiklerini aktardı.

Birliktelik mottosuyla gidilmedik pazar bırakmadıklarını söyleyen Özger, yapılan tüm faaliyetlerde firmaların yeni müşteriler kazanmasını ve ihracatın artmasını hedefleyerek ülke imajının güçlenmesine gayret gösterdiklerini belirtti.

“HEDEF İHRACAT BİRİM DEĞERİNİ ARTIRMAK”

Yeni dönem hedeflerinin ihracat artışından çok birim ihracat değerini arttırmak, sadece yeni pazar değil daha karlı yeni pazarlar aramak olduğunun altını çizen Özger, amaçlarının Türk Ev ve Mutfak Eşyaları sektörünün küresel bazda rekabet gücünü arttırmak, birim ihracat değerini yukarıya taşıyabilmek olduğunu kaydetti.

Tüm pazarlardaki daralmaya paralel olarak 2022 ve 2023 yılları ihracatında daralma yaşadıklarını belirten Özger, 2023’te yüzde 4,8’lik daralmaya karşın küresel bazda Çin, Almanya, İtalya ve Hollanda’nın ardından beşinci büyük ihracatçı olarak yerimizi korumayı başardıklarını anlattı.

Bu yılın ilk çeyrek verilerinin ihracattaki düşüşün devam ettiğini gösterdiğine dikkat çeken Özger, “Ocak-Mart dönemi ihracatı yüzde 3’lük düşüşle 792 milyon dolar oldu. Avrupa yüzde 42, Orta Doğu yüzde 23, Afrika yüzde 17 ile en büyük pazarlarımız" dedi.

"EVSİD BU SEKTÖRÜN SİGORTASI"

Üç yıl boyuncu görev alacak yönetimi tebrik eden EVSİD Kurucu Başkanı Burak Önder de, “Bu derneği kurmadan önce, aslında ‘biz’ yoktuk. STK’larda bizi kim temsil ediyor bilmiyorduk. Biz masada değil menüdeydik. Şimdi her yerde temsilcimiz var. EVSİD bu sektörün sigortası” dedi.

Rekaberlik felsefesi ile yola devam etmek zorunda olduklarını açıklayan Önder, “Rekabet içinde iş birliği. Nasıl ki hükümetimizden pragmatik bir dış politika ve ekonomi politikası bekliyor ve istiyorsak, bizim de iş dünyası olarak pragmatik politikalar izlememiz gerek. Türkiye sanayisini ve ihracatını bu dönüşüme hazırlayabilmek kamunun olduğu kadar bizlerin de görevi. Üreticilerin mali yapılarının güçlenmesi arzu ettiğimiz Ar-Ge, inovasyon, tasarım, dijitalleşme gibi konularda önemli bir eşik olacak” dedi.