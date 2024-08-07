Ewa Swoboda bir hareketiyle olimpiyatta viral oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Ewa Swoboda bir hareketiyle olimpiyatta viral oldu

Polonyalı atlet Ewa Swoboda, yaptığı bir el hareketiyle olimpiyatta viral oldu.

Ewa Swoboda gündem oldu

Paris Olimpiyat Oyunları'nda Polonyalı atlet Ewa Swoboda, kadınlar 100 metre yarışındandan önce yaptığı ısınma koşusunun ardından verdiği selamla viral oldu.

Swoboda, ısınma koşusundan sonra izleyicilere eliyle selam verdi.

Ancak enteresan bir şekilde elini alnına götürmesi, sonra da değiştirip diğer eliyle selam vermesi en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Milyonlarca sosyal medya takipçisi Polonyalı atletin elini neden değiştirdiğini sorgularken, enteresan yorumlar da yapıldı.

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